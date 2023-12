Centrosinistra, sorrisi e mugugni. Funaro compatta la nuova squadra. Ma il caso Peretola divide ancora

Foto di gruppo e sorrisi (all’apparenza) distesi. Il centrosinistra allargato a trazione dem si siede per la prima volta al tavolo per vedere l’effetto che fa e a livello istituzionale, stando alle dichiarazioni del post primo confronto, sembra essere stato buono. A tessere le fila il lavoro generoso di Andrea Ceccarelli, segretario cittadino, e della frontman Sara Funaro, candidata sindaco, subito pronta a tranquillizzare tutti: lavoreremo insieme, ascoltandoci reciprocamente, per il bene di Firenze il suo mantra. La prima riunione della coalizione di centrosinistra per Firenze 2024 si chiude con lo scatto smartphone del tavolo di lavoro, con in testa appunto Ceccarelli e Funaro.

Oltre al Pd anche + Europa (con Ilaria Paoletti e Davide Bacarella), Azione (con Lorenzo Bonciani e Milena Brath), Europa Verde-Verdi con (Sandra Giorgetti ed Egidio Raimondi), Movimento Azione Laburista (presente Andrea Puccetti), Sinistra Italiana (con Dario Danti, Diana Kapo e Vincenzo Pizzolo) e infine Volt (Pietro Massai e Lorenzo Stefani). Posizione di stand by del Psi, presente alla riunione con un membro della segreteria (e non col segretario Maurizio Folli) ma assente in foto perché "era meglio partire dai programmi e poi arrivare al candidato sindaco".

"Non si è parlato di aeroporto" si affretta a premettere Funaro ben sapendo che nei tre-quattro punti divisivi della coalizione – su tutti il tunnel Tav, le questioni legate alla Multiutility con relative ipotesi di quotazioni in Borsa e per certi aspetti la sicurezza, o meglio le modalità di gestione della stessa – quello dell’ampliamento di Peretola è di gran lunga il più spinoso. Perché se sugli altri i punti di caduta si possono in qualche modo trovare sull’aeroporto la faccenda è ardua assai. Azione per dire, lo vuole, la Sinistra giammai.

E nonostante le bocche più o meno cucite sul tema (Milena Brath di Azione dice: "Se abbiamo parlato di Peretola? Al massimo due battute per sdrammatizzare, è stato un incontro importante, proficuo e di piena collaborazione in un clima disteso") pare che già ieri la vicenda abbia innescato qualche tono di voce con decibel altini subito però abbassati dal prudente Ceccarelli. "E’ stato un bell’incontro" insiste Funaro che dopo il tavolo cita come "punti cardine fondamentali il tema emergenza abitativa, le tramvie e la mobilità sostenibile".

Poi la proposta. "Il confronto andrà avanti con incontri molto scadenzati, insieme a questo c’è la volontà da parte mia e condivisa con la coalizione di lanciare una grande convention delle idee, un percorso da far partire ora e di cui portare i risultati a febbraio, che coinvolga tantissimi cittadini. L’idea è di poter arrivare a oltre 10-20mila cittadini attraverso piattaforme, social, incontri partecipativi con la città per accompagnare quello che è il programma che a breve presenterò ma contemporaneamente raccogliere idee e proposte dei cittadini".

Ma su Peretola Funaro deve pur dire qualcosa alla fine e la posizione è chiara (fin troppo perché pare che in serata qualcuno da Sinistra Italiana abbia alzato il sopracciglio indispettito): "Sull’ampliamento dell’aeroporto – le sue parole – dobbiamo rispetto agli abitanti di Peretola, Brozzi, che soffrono l’attuale disposizione della pista. Noi non cambiamo opinione o posizione su questo tema". A proposito poi della coalizione: "Le porte sono aperte a chiunque voglia dare un contributo ma sui temi, non sui tatticismi".

Italia Viva era ieri il convitato di pietra. Ceccarelli butta altra acqua sul fuoco: "Non vorrei stare a parlare settimane di questo tema, abbiamo detto qual è la posizione, abbiamo una coalizione larga e unita". I renziani intanto fanno quadrato. Già sold out la festa di Natale di Italia Viva Toscana con l’ex rottamatore, prevista per domani al Tuscany Hall "Abbiamo dovuto chiudere le prenotazioni - scrive in una nota il segretario regionale Nicola Danti -. É il segno tangibile del consenso crescente che stiamo registrando intorno alla nostra offerta politica e alla candidatura di Stefania Saccardi".

(ha collaborato

Niccolò Gramigni)