L’appuntamento con le urne si avvicina e, viste le premesse, la battaglia si prospetta parecchio dura. Con Calamandrei fuori da giochi dopo due mandati consecutivi, l’unico schieramento ufficiale è la lista civica Impruneta Futura con candidato sindaco Matteo Aramini e l’appoggio di Italia Viva. Il Partito democratico si dice aperto ad alleanze e prospetta primarie di coalizione dopo i congressi, ossia dopo il 26 febbraio.

Della coalizione potrebbe far parte il Movimento 5 Stelle. Intanto nell’attuale opposizione, si affilano le armi, forti delle crepe interne alla maggioranza. Facile immaginare che il centrodestra punti di nuovo su Matteo Zoppini: dalle fila di Fratelli d’Italia ha portato avanti la coalizione, rafforzato dall’arrivo di Chiara Innocenti al suo fianco in consiglio. La civica "Cittadini Per" potrebbe ripresentarsi puntando sul giovane e combattivo Gabriele Franchi. Da capire come si muoverà Obbiettivo Comune, presente in consiglio da oltre 20 anni con Roberto Viti.

Ma.Pl.