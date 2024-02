"Centrosinistra a pezzi. Ma è lo stesso favorito. Montanari? Troppo ’in’. E la destra non ci crede"

di Emanuele Baldi

"C’è ancora grande confusione nell’aria, l’unica cosa certa è che il centrosinistra sta facendo una pessima figura". Alessandro Chiaramonte, professore ordinario di Scienza politica e Sistema politico italiano all’università di Firenze, vede un quadro complesso in vista delle comunali.

Professore, ogni giorno nella coalizione di Sara Funaro ne succede una... Quanto potrebbe pesare nel voto di giugno un eventuale, definitivo, strappo di Sinistra Italiana?

"È difficile fare previsioni perché ad oggi nella maggior parte dei casi parliamo ancora di aree politiche ma non di candidati che alla fine credo siano la variabile determinante. Certo è che queste oscillazioni continue non giovano alla coalizione".

Cosa farà Italia Viva adesso?

"Beh, una possibile alleanza con il Pd sarebbe ancora possibile ma dopo questa guerra neanche troppo sotterranea tra Renzi e Nardella la troverei quantomeno singolare. Ad ogni modo l’appoggio dei renziani potrebbe più che compensare un’uscita di Sinistra Italiana".

Probabilmente facendo una stima a cazzotto sul peso elettorale sì, ma non crede sia difficile convincere a un certo punti tutti gli elettori di Iv a sostenere il Pd quando a oggi ne sembrano i primi avversori?

"È un ragionamento corretto ma più a livello nazionale che locale. Comunque ripeto, il centrosinistra anche se dovesse vincere, cosa che credo resti molto probabile, rischia una débacle a livello d’immagine nell’unica roccaforte italiana che le è rimasta".

Una dèbacle? Addirittura?

"Sì perché qui vediamo un Pd che si muove da solo, la Sinistra Italiana che c’è e non c’è , i 5 Stelle che stanno per conto loro, Montanaria che gioca di sponda con la sinistra radicale, Iv e Azione che agiscono separati. Firenze, a prescindere dal voto, sta diventando lo specchio di tutto quello che non va nel centrosinistra nazionale che, se continua di questo passo, con le destre perderà sempre".

La sinistra critica qui ha sempre raccolto diversi consensi. Da Ornella De Zordo al tempo dei girotondi fino a Tommaso Grassi. Il professor Montanari è l’erede di quell’area?

"Non è facile stabilire i confini precisi tra la sinistra radicale e quella diciamo più mainstream. A Firenze sono anime che tendono a sovrapporsi".

Il Pd ha sdoganato l’emergenza sicurezza, anche Funaro dice che è una priorità. La sinistra di Montanari rischia di essere ancora una volta quella, come si suol dire, ’radical chic’?

"Non lo so. Certo quella di Montanari non è una sinistra popolare. E’ alta ma al tempo stesso retrò. In fondo a Firenze c’è sempre stata".

E il centrodestra che fa?

"Sembra che stia ad aspettare il cadavere sul fiume".

Strategia giusta?

"Non lo so. Qui difficilmente supera il 30% e mi sembra che, a prescindere dalla decisione di Schmidt, anche stavolta ci creda poco".

Nel voto o nel candidato?

"Forse in tutti e due. Altrimenti non si spiega perché stia perdendo così tanto tempo con una sinistra a pezzi".

Eppure a destra parlano di grande occasione

"Possono certamente puntare al ballottaggio e vedere cosa succede dopo. Magari il colpaccio. Resta però, ripeto, un’impresa molto difficile".

Un’erosione di voti del centrosinistra è più o meno messa in preventivo da tutti. Cosa inciderà di più sul voto? La sicurezza? Il tema casa?

"Sono tutti temi che fanno parte del dibattito cittadino come i trasporti, l’overtourism e lo stadio d’altronde. Ripeto la vera variabile è il nome dei candidati".