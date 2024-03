Centrodestra. Arcamone in lizza per la candidatura

Giorgia Arcamone (foto) si rende disponibile "alla candidatura alle prossime elezioni di Figline e Incisa". Farmacista di professione, attuale capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, si propone come "candidata di tutto il centrodestra e di quel mondo civico che condivide con me l’etica e la visione di nuovo futuro. La mia missione è portare un vento fresco e dinamico che possa catalizzare il vero potenziale della nostra città". Cambiamento, coraggio e innovazione le sue parole d’ordine. "Il tempo per la crescita è adesso: dobbiamo abbracciare il futuro e adottare approcci innovativi per dare forma a una Figline Incisa dove ognuno possa godere di un oggi e un domani migliori di quanto visto finora". Ora non resta che capire se il centrodestra la sosterrà e se lo farà in maniera unitaria. Pochi giorni fa aveva presentato la propria candidatura con una lista civica Silvio Pittori, attuale consigliere del gruppo misto, ma che 5 anni fa aveva portato al ballottaggio l’attuale sindaco quale candidato di tutto il centrodestra. Intanto il Pd ancora non scioglie le riserve su chi correrà per le amministrative, mentre Italia Viva ha annunciato di essere pronta all’ascolto di programmi e idee altrui senza avere una propria candidatura. Intanto l’ex vicesindaco Enrico Buoncompagni con la sua lista civica si dà da fare con la campagna elettorale: stasera sarà al circolo di Gaville, il 12 a Restone e poi via via nelle frazioni e nei capoluoghi.

Manuela Plastina