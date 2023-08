Centrodestra al lavoro Al tavolo con tre nomi per l’assalto al Comune "Stavolta ci puntiamo"

di Antonio Passanese

FIRENZE

Grandi manovre nel centrodestra in vista delle amministrative del 2024. Questa volta, però, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati ci credono davvero, e forti dei risultati ottenuti alle Politiche dello scorso anno, non escludono di poter espugnare anche Firenze. Per questo sono partiti d’anticipo. Di nomi, sul tavolo della trattativa, ce ne sono tanti, come spiega il il capogruppo di Fdi in Consiglio regionale Francesco Torselli, "ma contiamo di preparare una rosa composta da 5 o 6 nomi da sottoporre a Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini (che tra l’altro, forse anche per motivi personali, vorrebbe metterci il cappello, ndr)". Saranno infatti i tre leader a decidere chi dovrà sfidare il candidato di centrosinistra sul quale, per ora, non c’è una sintesi.

Per quanto riguarda proprio Fdi, che per il Parlamento, in città ha raccolto il 19,5% delle preferenze, qualcuno azzarda l’attuale presidente dell’Istituto degli Innocenti, Maria Grazia Giuffrida, alla guida dell’ente di piazza Santissima Annunziata dal 2019 e nominata dal governatore Eugenio Giani. "Non ho mai avuto il piacere di parlarle – afferma Torselli – e non so se lo abbia fatto qualcuno del mio partito. Se qualcuno ha avuto modo di confrontarsi con la Giuffrida ben ha fatto perché bisogna allargare il campo". Sta di fatto che nelle ultime settimane "sono tanti quelli che si stanno facendo avanti. Io credo però che tra settembre e ottobre si debba fare una cernita e inviare i nomi a Roma". Per Torselli, infine, bisogna sfatare il tabù che il prossimo candidato del centrodestra debba necessariamente essere un civico: "Sarei d’accordo solo se trainasse la coalizione, se davvero porta voti, altrimenti abbiamo politici in gamba che se la possono giocare tranquillamente". Tra i politici, il papabile dentro casa sarebbe il senatore Marcheschi. Ma i Fratelli stanno valutando anche profili di manager che tengono coperti.

Forza Italia, forte del passaggio del consigliere regionale ex Pd e poi ex IV, Maurizio Sguanci, invece, punterebbe su due donne sulle quali il coordinatore Marco Stella non vuole assolutamente sbottonarsi "per non bruciarle". ma sembra che la coalizione abbia già valutato alcuni nomi, scartandone un buon numero: "Ci incontreremo prima di Ferragosto – anticipa Stella – per fare un punto della situazione". Il capogruppo azzurro al Palazzo del Pegaso però esclude che possa essere la Lega a ’suggerire’ il nome del candidato "visto che con Galli e Bocci è stata una tragedia". Se le due donne a cui pensa Stella dovessero rispedire l’invito al mittente, Forza Italia, che in città, alle politiche, ha raccolto un 3,5% dei consensi, potrebbe puntare sull’attuale presidente della Camera di Commercio Leonardo Bassilichi che però ancora non ha sciolto la riserva.

Poi c’è la Lega, che su Firenze può contare sul 3,7% dei consensi (sempre dati delle ultime Politiche): Salvini vorrebbe conquistare a tutti i costi il capoluogo toscano ma per ora non avrebbe un nome ben preciso da sottoporre al tavolo nazionale. Anzi, uno ci sarebbe, si tratta di Niccolò Manetti, presidente della Manetti Battiloro e membro della giunta della Camera di Commercio, molto conosciuto in città e anche apprezzato sia negli ambienti politici che dellla cosiddetta società civile. "A settembre voglio partire con le conferenze programmatiche e discutere dei temi caldi della città, le infrastrutture innanzitutto – afferma il coordinatore del Carroccio Federico Bussolin – Mi dispiace però che nonostante le qualità che ci sono nel centrodestra si continuino a fare appelli a Italia Viva e a Matteo Renzi dimenticandoci quello che abbiamo in casa".