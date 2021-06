Campi Bisenzio, 29 giugno 2021 - A Campi Bisenzio nasce il primo hub vaccinale d'Italia gestito da Farmapiana (l'azienda delle farmacie comunali di Campi, Calenzano Borgo San Lorenzo, Lastra a Signa e Signa), in collaborazione con una struttura privata come il centro commerciale I Gigli e in sinergia con la Regione, l'Asl Toscana Centro e il Comune di Campi.

Il centro vaccinale, aperto oggi, si trova in una tensostruttura allestita nell’area esterna di Corte Tonda del centro commerciale: 250 metri quadrati, quattro postazioni per una capacità di 220 dosi quotidiane di vaccini Pfizer e Johnson e Johnson. La struttura è aperta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 21 e per accedere ai vaccini bisogna passare tramite la Asl, dall'ormai noto portale della Regione.

"Nasce a Campi il primo hub gestito dalle farmacie comunali, che ci auguriamo sia un'esperienza pilota - dice Monia Monni, assessore regionale alla Protezione civile - Collaborazioni come queste sono la dimostrazione che il territorio riesce a unire tutte le forze facendo sistema per dare una risposta concreta alla pandemia".

La tensostruttura campigiana è una soluzione strategica anche per gli altri Comuni soci di Farmapiana, compreso Borgo San Lorenzo e quindi la zona del Mugello, che potranno raggiungere velocemente l'hub vaccinale. "E' nostra intenzione, per i servizi di assistenza, coinvolgere tutte le associazioni di volontariato della zona, invitando già da adesso chiunque voglia darci una mano a contattarci. Tutto questo a conferma del fatto, come già avvenuto per esempio in occasione dei tamponi, sempre al centro commerciale I Gigli, vuole fare rete con chi opera sul territorio. Un ringraziamento, infine, a tutti i nostri farmacisti, circa una trentina, che hanno fatto un'apposita formazione e ci hanno consentito in questo modo di partire con un servizio importante per tutta la zona” commenta Francesco Lotti, presidente di Farmapiana.

"Quella dell'hub vaccinale al centro commerciale I Gigli è una notizia molto importante, visto che abbiamo sempre ritenuto che quest'area dovesse agire insieme nel dare un servizio ai cittadini" dichiara Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio. E sull'aspetto del centro commerciale come punto di riferimento non solo per lo shopping punta molto il direttore de I Gigli Antonino D'Agostino: "Siamo vicini ai nostri frequentatori e al nostro territorio, cercando sempre di far fronte alle necessità dei nostri clienti. In questo momento era importante l’allestimento di un nuovo spazio vaccinale che aiuterà a somministrare più dosi sul nostro bacino e abbiamo deciso di realizzarlo grazie alla collaborazione con Farmapiana, già nostra partner presente con una farmacia all'interno del centro commerciale".

