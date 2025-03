"Centro svuotato dai negozi"

Prosegue la querelle sulla proposta di pedonalizzazione completa del centro cittadino avanzata in consiglio comunale dalla Lega e pesantemente criticata dai commercianti. A intervenire è il capogruppo Daniele Brunori in risposta alle critiche avanzate, in particolare, da Sabrina Piermarini presidente del Centro commerciale naturale Sesto sotto casa: "Mi permetto - dice - con il massimo rispetto, di suggerire alla presidente di abbandonare per un momento i panni di ultras dell’attuale amministrazione e di provare ad aprirsi a nuove visioni. Non possiamo nasconderci: il declino del centro di Sesto è sotto gli occhi di tutti, e non certo a causa delle mie idee. Le vere cause sono anni di politiche scriteriate che hanno privilegiato i centri commerciali e la grande distribuzione, svuotando il cuore della nostra città. Non rendersi conto che serve un cambio di rotta radicale significa dimostrare una miopia strategica pericolosa".