Centro storico, rivoluzione viabilità

Da lunedì 18 marzo cambia tutta la viabilità del centro storico. Da lunedì sarà istituito il senso unico a partire da via della Libertà e interesserà anche piazza Garibaldi, la centrale piazza Buondelmonti e via Mazzini fino all’intersezione con via Vittorio Veneto. Il senso unico va dall’incrocio con via don Binazzi verso il centro storico. La riorganizzazione della viabilità prevede anche il parcheggio libero dalla prima intersezione fino all’incrocio con piazza Garibaldi. Il progetto, lanciato dall’amministrazione all’indomani dell’entrata in carica, vuole valorizzare il centro storico "rendendo piazza Buondelmonti un luogo esteticamente accattivante, culturale e vivace". Sarà creata anche una "Zona 30" e la piazza liberata dalle auto, con l’abolizione del parcheggio davanti la biblioteca, la creazione di una vasta area pedonale per manifestazioni, eventi e attività associative e parcheggi a lisca lungo le strade. La sosta in orario feriale diurno sarà a pagamento (prima ora gratis) con tre parcometri : uno a metà di via Mazzini, uno in piazza Buondelmonti all’angolo con via Vanni o lungo il camminamento tra via Cavalleggeri e il termine del muro antistante il palazzo comunale e uno in piazza Garibaldi all’angolo con il rientro da via Della Croce. I due esistenti saranno spostati; quello mancante sarà fornito dal gestore che ha l’appalto fino a novembre 2027. Sarà previsto un periodo giornaliero gratuito in alcune zone. Le modifiche alla circolazione stradale, che cominciano appunto questo lunedì, continueranno in varie fasi, da completare entro i primi mesi del 2024.

Manuela Plastina