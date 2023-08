Centro sociale nell’ex ludoteca ‘Da zero a tre’ risorge e cambia pelle

di Sandra Nistri

Quando è nata, negli anni Novanta, l’ex ludoteca "Con te da zero a tre" di via Biancalani, a Querceto, rappresentava una esperienza di avanguardia, con la possibilità di fare interagire bambini e adulti in attività e iniziative. Poi, dopo essere stata utilizzata in più occasioni anche come struttura volano per ospitare i piccoli di materne chiuse per lavori, da molti anni è un contenitore vuoto, utilizzato come deposito, che potrà trovare però una nuova destinazione grazie ai fondi Pnrr. La riqualificazione del Centro Zero Tre, è uno dei progetti che riceverà risorse dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Recentemente la giunta ha approvato il progetto esecutivo per l’opera che prevede una serie di interventi per un finanziamento di 800mila euro e un importo complessivo dell’opera di 960mila euro. In particolare, il piano prevede una serie di interventi tesa alla riqualificazione funzionale e al risanamento e efficientamento energetico del fabbricato. Gli infissi in alluminio saranno sostituiti con altri dello stesso materiale. La facciata principale, caratterizzata dalla presenza di cornici intonacate, sarà mantenuta inalterata con il risanamento delle parti ammalorate e la coibentazione avverrà dall’interno mentre tutte le altre facciate verranno rivestite con cappotto termico. Tra le opere in ponte, il completo rifacimento degli impianti e del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, e anche le aree a verde esterne saranno sottoposte a manutenzione senza la previsione di abbattimento alberi.

Una volta ‘trasformata’ la ex ludoteca, però, non ospiterà più servizi destinati alla prima infanzia: come già annunciato dal Comune, la struttura sarà riqualificata con l’obiettivo di realizzare un centro polifunzionale a servizio e uso della popolazione del quartiere di Querceto, rispondendo a una pluralità di necessità e servizi ritenuti di primaria importanza per la comunità che, al momento non sono stati dettagliati.