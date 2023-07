Centro semipedonalizzato Ora il restyling di via Monti

Semipedonalizzazione di via Aleardi, un altro scatto in avanti. Da domani divieto di transito all’incrocio tra via Monti e piazza Togliatti, per permettere i lavori di riqualificazione e nuovo asfalto nell’ambito del progetto di riqualificazione del centro pedonale da via De Amicis a via Aleardi. Sarà il completamento della passeggiata cittadina lungo l’asse urbano da piazza Resistenza a piazza Matteotti; nel tratto interessato dai cantieri nei tre giorni di lavori è in vigore anche il divieto di sosta.

"Scandicci sarà una città sempre più ricca di spazi pubblici – ha detto il vicesindaco Andrea Giorgi – la semipedonalizzazione di Aleardi e De Amicis è un’opera importante per i prossimi anni quando nella nostra città sarà sempre più facile muoversi a piedi o in bici, passeggiare, fare acquisti nei negozi, incontrarsi e trascorrere il proprio tempo, accedere a servizi sempre più avanzati. I lavori per il completamento della passeggiata cittadina, che collegherà in un unico corso piazza Matteotti e piazza Resistenza, comportano diverse fasi di cantierizzazione che via via gestiamo, condividendo e comunicando i cronoprogrammi, con confronti organizzati anche grazie alla collaborazione delle associazioni di categoria, prima tra tutte Confesercenti, e dai rappresentanti del Centro commerciale naturale Città Futura".

Con i lavori in corso i percorsi di viabilità alternativa seguono le direttrici Turri – Foscolo. Attualmente le aree di cantiere aperte sono quelle di via De Amicis e piazza della Repubblica, oltre che nell’area del giardino, mentre dal mese di settembre i lavori avanzeranno anche in via Aleardi.

Il comune punta molto su questo recupero che chiude la partita del corso pedonale nel cuore ottocentesco della città, dando così nuova linfa al commercio e più spunto all’arredo urbano. L’investimento totale per il completamento della passeggiata lungo l’asse cittadino e la riqualificazione integrale del giardino di piazza Repubblica sarà di 2 milioni e 41mila euro da quadro economico. L’intervento punta a privilegiare la mobilità lenta tramite la creazione di percorsi che collegano la piazza della Repubblica, i parchi e i giardini cittadini, le fasce commerciali e i parcheggi, tramite la ricucitura di tutti i percorsi pedonali.

Fabrizio Morviducci