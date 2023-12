Centro Rogers, concerto d’inizio anno

È giunto alla sua 16esima edizione diventando un evento consueto ed atteso dagli scandiccesi il Concerto di Inizio anno promosso dalla Filarmonica Bellini con il patrocinio del Comune di Scandicci. L’appuntamento per salutare il 2024 appena arrivato è fissato per il prossimo venerdì alle 21 nell’Auditorium del Centro Rogers (piazzale della Resistenza) con un programma davvero per tutti i gusti e tutti gli spettatori. Verranno eseguiti infatti brani di musica da film, musica originale per banda e musica classica degli autori John Philip Sousa, Gioacchino Rossini, Nino Rota, Jacob de Haan, Albert Kètelbey, Vangelis, Leonard Bernstein, Robert B. Hall. A dirigere la Banda della Filarmonica Vincenzo Bellini sarà il Maestro Luigi Giordano. L’ingresso è libero e gratuito.