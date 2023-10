Centro del riuso, 2023 da record. Salvate 20 tonnellate di oggetti

Dieci anni di rispetto per l’ambiente e di impegno sociale. Il Centro del Riuso di Canciulle a San Casciano non è infatti soltanto un luogo dove portare oggetti da smaltire. Ma uno spazio dove dare una seconda vita a quegli oggetti stessi e dare un aiuto alle famiglie meno abbienti.

Il Centro, recentemente sottoposto ad un intervento di restyling che ne ha migliorato gli spazi, celebra un percorso di solidarietà sostenibile costituito da risultati di eccellenza. Situato nell’area adiacente alla stazione ecologica di Canciulle, gestita da Alia Servizi Ambientali, opera lungo il doppio binario, ambientale e solidale. Un modus operandi legato al riuso degli oggetti e al supporto verso chi ha più bisogno, in Italia e nel mondo, attraverso la realizzazione di interventi umanitari e progetti di cooperazione internazionale.

Lo spazio è gestito da Mani Tese Firenze da anni impegnata sui temi della solidarietà in collaborazione con Operazione Mato Grosso e Forum Cittadini Insieme. "Il Centro ha costruito importanti opportunità di crescita sociale ed economica", commenta Federico Preti, referente dell’associazione Mani Tese, "E ha raggiunto obiettivi di solidarietà a favore dei più deboli. La sostenibilità ambientale si intreccia la finalità umanitaria". Le offerte, effettuate dai cittadini nel corso dei dieci anni per acquisire oggetti usati, hanno permesso di raggiungere una quota complessiva che supera i 150mila euro. Solo nel 2023 gli oggetti che non sono stati buttati via sono stati oltre 20 tonnellate. Il materiale in conto donazione ha compreso mobili, libri, giocattoli, articoli per l’infanzia, abiti, stoviglie, suppellettili, oggettistica varia e piccoli elettrodomestici funzionanti e in buono stato. Risorse destinate al finanziamento di vari progetti di solidarietà. I dieci anni sono stati celebrati lo scorso sabato con un programma di attività e iniziative per tutte le età.

Andrea Settefonti