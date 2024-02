Centro Degrado e abbandono nell’area verde

Non è il delta del Mekong; neanche il bayou del Missisipi. Siamo a Scandicci, in quello che dovrebbe, o avrebbe dovuto essere il centro della città. Eccolo il verde che per molti è il valore aggiunto, quello da non scambiare col cemento. È lo stesso verde sconclusionato, degradato e da profonda periferia che c’era prima della piazza, prima della stazione del tram, prima della visione di Giovanni Doddoli e Simone Gheri che nel tempo hanno cercato di far nascere una città appunto dalla periferia. Basta passare da queste parti, altezza via Luzzi per rendersene conto. A cavallo della bella sede che fu del Polimoda (vi arriverà la fondazione Mita) e il nuovo palazzo dove lavorano i manager del gruppo Kering c’è una palude di fango e pozzanghere. C’è un terreno incolto che gli automobilisti usano come parcheggio per ‘scappare’ dagli stalli a pagamento e dall’assillante ronda degli ausiliari del traffico.

A terra ci sono ancora transenne, lasciate a marcire in mezzo al fango. Abbiamo trovato anche i rotoli di moquette abbandonati a terra dallo smontaggio della fiera (era ottobre). In mezzo al campo c’è addirittura un contenitore per i pezzi di legno che servono a mettere in piano le basi dei padiglioni espositivi della fiera. Il completamento della città passa necessariamente dall’idea che questi spazi debbano avere una funzione. Debbano essere città a tutti gli effetti. È come se in piazza della Signoria, nel lato un po’ più defilato dietro Cosimo a Cavallo, si ammassassero pezzi di ponteggi, rifiuti, e altre amenità del genere. Eppure basterebbero due passi fuori dal comune per rendersene conto: i prati sono praticamente inutilizzabili, brutti a vedersi perché dopo la fiera nessuno pensa a dargli una sistemata come si deve. Sono evidenti le tracce del passaggio dei trattori sul fango, il terreno non è livellato, drenato per non essere invaso dall’acqua stagnante fino alla grande siccità estiva.

E soprattutto: non era possibile buttare i rifiuti, riprendere la cesta di metallo e impedire che le auto usassero questo spazio come un parcheggio abusivo? Il progetto di completamento del centro Rogers, è rimasto al palo durante questi 10 anni. Adesso, nel pieno della campagna elettorale, le parole d’ordine sono continuità o discontinuità con questa previsione. Chissà cosa ne penserebbe il compianto Richard Rogers, teorico della città compatta, che ha chiuso ‘i vuoti’ di Londra pensando che uno spazio degradato è solo un non luogo di cui i cittadini debbono riappropriarsi per la loro vita.

Fabrizio Morviducci