Centro Bus più grandi delle strade

di Daniela Giovannetti

Autobus troppo ingombranti per le strade di Fiesole. A denunciarlo è il consigliere di Fiesole Europa Tommaso Manzini, con una interrogazione in cui specifica problemi di scambio con le auto in transito da Fiesole alla Valle dell’Arno, lungo la Provinciale di Vincigliata e Pontanico. Sebbene Città metropolitana abbia recentemente rifatto alcune tratti della strada, interessati da tempo dallo smottamento della carreggiata, i lavori non hanno potuto modificarne il tracciato. E specie in alcuni punti la strada presenta quindi le solite dimensioni, e i soliti problemi.

"Quando si incrociano i mezzi del 47 – racconta il capogruppo dell’opposizione di centrosinistra Tommaso Manzini – ci sono non poche difficoltà a passare. Gli stessi passeggeri a bordo dell’autobus ci hanno segnalato disagi, con frenate e veicoli che si sfiorano pericolosamente".

"Autolinee farà un sopralluogo tecnico e ci farà sapere – ha risposto il sindaco Anna Ravoni durante il consiglio comunale, quando l’interrogazione è stata presentata –. Tutti gli autobus di questa tratta sono stati rinnovati. Non ci risulta però che i veicoli siano più grandi dei precedenti".

Di certo è esclusa la possibilità di tornare a utilizzare i mezzi più vecchi. "Erano sicuri anche quelli ma – prosegue il sindaco – i nuovi sono certamente migliori. Colgo l’occasione per invitare gli automobilisti a tenere una velocità adeguata perché a quanto riferitomi dagli autisti dei bus le difficoltà nascono dal comportamento “troppo disinvolto“ dei conducenti privati, che non è idoneo alle dimensioni di quella strada".