Centri storici Ecco la nuova livrea Previsti 100mila euro per il restyling

di Manuela Plastina

Centomila euro di finanziamenti a fondo perduto da parte del Comune, che punta a rivitalizzare i due centri storici di Figline e Incisa. Le attività dei due centri commerciali naturali, Confesercenti, Confcommercio, Cna, Confartigianato col coordinamento dello sportello unico comunale per le attività produttive fanno da cabina di regia per dare nuova vita al cuore dei due capoluoghi. "Con la pubblicazione di due avvisi pubblici – spiega il vicesindaco Giovanni Di Fede, che ha da poco ottenuto la delega ai centri storici e al commercio – siamo al punto cruciale del progetto ’ConcentriAMOci’, un percorso avviato un anno fa e condiviso con i negozianti e le associazioni di categoria per promuovere il commercio di prossimità". L’investimento totale vale 100 mila euro dalle casse comunali: 60 mila sono per progetti di estetica, decoro e ampliamento dei servizi; altri 30 mila andranno a sostenere le spese di imprese che si trasferiscono in centro o che intendono aprire ex novo in uno dei cuori dei due capoluoghi. "Siamo al lavoro per destinare ulteriori risorse, pari a circa 10 mila euro, per incentivi dedicati ai proprietari di fondi sfitti" annuncia Di Fede. Le imprese già esistenti possono richiedere un contributo per dehors, insegne, tende, illuminazione, fioriere, vetrine, vetrofanie e strutture mobili, ma anche per rendere più accessibili i loro locali. Per ogni domanda, potrà essere richiesto un contributo da 500 a 5000 euro a fondo perduto. Per le nuove imprese o quelle che intendono trasferirsi in centro, il finanziamento varia dai 1000 ai 6000 euro per parcelle notarili, acquisto di software o macchinari, attrezzature, arredi, strutture rimovibili, impiantistica, lavori di adeguamento, affitto locali, spese per interventi di abbellimento ed estetica esterna. Per entrambi i bandi, le domande vanno inviate tra domani e il 15 agosto.