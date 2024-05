Centri estivi, protesta dei genitori: "Mancano i bandi e le informazioni"

Ancora nessuna proposta per i centri estivi comunali e i genitori di Signa protestano. Con l’avvicinarsi dell’estate e del parallelo stop alle attività scolastiche, sono in tanti a volersi organizzare per la gestione dei figli. E a guardare con preoccupazione il latitare di proposte. "Da due anni i bandi per centri estivi escono troppo tardi, anche dopo la metà di maggio – spiegano alcuni genitori della zona – e stavolta, in particolare, non si sa ancora se ci saranno e quando partiranno. L’anno scorso quelli per l’infanzia iniziarono a luglio, lasciando i genitori scoperti e senza servizio nel mese di giugno, quello che in generale è meno semplice da gestire. Quest’anno temiamo che vada allo stesso modo: molte famiglie sono costrette a trovare alternative per tempo pur di organizzarsi e spesso questo significa rivolgersi a privati molto costosi, soprattutto per chi ha più di un figlio. Molti di noi purtroppo stanno già prenotando, con spese notevoli". A rispondere alle protese, l’assessore alla scuola di Signa, Gabriele Scalini. "I centri estivi ci saranno – spiega – anche se per alcuni problemi burocratici ancora non sono stati pubblicizzati, cosa che avverrà la prossima settimana. Inizieranno il 25 giugno per i bambini della primaria, per quattro settimane, e prenderanno il via il 1° luglio per l’infanzia, in questo caso con attività per due settimane".