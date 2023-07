Centri estivi alla fine delle vacanze tra i più richiesti: iscrizioni aperte

Al rientro dalle vacanze al mare o in montagna e prima di tornare sui banchi di scuola, i bambini di Reggello possono godersi un altro scampolo di ferie nei centri estivi comunali organizzati a cavallo tra agosto e settembre. Sono aperte le iscrizioni per "La lumaca sull’amaca", dal 28 agosto all’8 settembre alla scuola dell’infanzia di Cascia con giochi, laboratori espressivi ed attività di gruppo. Il pranzo dei bambini sarà organizzato dal Comune, mentre per il trasporto i genitori devono pensarci da soli. Per partecipare, va compilata la domanda sul sito istituzionale del Comune da far pervenire entro il 20 luglio a [email protected]

È possibile iscrivere i ragazzi a entrambe le settimane di attività, ma le graduatorie saranno stilate su ogni singola settimana. Sempre in tema di servizi educativi e culturali, l’ufficio dedicato si trasferisce di sede: da domani sarà in piazza Roosevelt. Oggi, per consentire il trasloco, sarà chiuso al pubblico. C’è anche la possibilità di fare un’esperienza lavorativa in questo ufficio, un tirocinio di 6 mesi retribuito e non curriculare nell’ambito del progetto Giovanisì - Regione Toscana. L’avviso è aperto a giovani di età tra i 18 e i 30 anni. Domande entro il 24 luglio.

Manuela Plastina