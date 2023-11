Centralino e segreteria. Aperti due profili

Centralinista e addetto alla segreteria iscritti al collocamento mirato. Sono i profili ricercati da un’azienda del settore pelletteria e da un’università privata situate sul territorio fiorentino per le quali il centro per l’impiego di Firenze si occuperà della preselezione. Giovedì 30 novembre, dalle 9 alle 13, al cpi di via Mercadante 42 si terrà la selezione per il profilo di centralinista, mentre, dalle 14.30 alle 18, stessa sede, si terrà quella per addetto alla segreteria. Per info [email protected], 055-19985063. Per chi è in cerca di un’occupazione, i centri per l’impiego organizzano incontri su temi specifici. Mercoledì 29, al centro per l’impiego di Pontassieve, in via Tanzini 27, gli esperti terranno un seminario su come si svolge la selezione nelle aziende e come è possibile sostenere al meglio un colloquio. Info: [email protected] o 055-19985058.