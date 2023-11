Cento cittadini riuniti in difesa del clima

Forse tra 50 anni si ricorderà che, a fine novembre 2023, a Palazzo Vecchio 100 cittadini si riunirono per affrontare il tema del clima. Le rivoluzioni nascono sempre dal basso: non dai super politici, ma dai cittadini. A Palazzo Vecchio si è svolta la prima riunione dei 100 componenti, scelti a campione con 95 residenti e 5 city user (questi ultimi residenti fuori dal Comune) per portare avanti il progetto ‘Firenze per il clima’. I 100 si sono divisi in quattro tavoli: energia, ambiente urbano, mobilità e economia circolare-sprechi. Ci sono anche 5 minorenni e tanti, tanti giovani. È una scelta voluta. Ogni tavolo aveva un esperto tematico, un tecnico comunale e due facilitatori. Una bella discussione, la prima – pilota – a cui seguirà anche un secondo confronto, il prossimo 6 dicembre. "E’ un percorso mai fatto in città – spiega l’assessore all’ambiente di Palazzo Vecchio Andrea Giorgio (nella foto) -. L’obiettivo è lavorare per costruire una transizione ecologica che sia da un lato giusta e dall’altro effettiva. Che sia desiderabile e cambi in meglio la vita delle persone".

Niccolò Gramigni