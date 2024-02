Cento anni di radio e di emozioni

Il 13 febbraio 1924 iniziarono le radio diffusioni in Italia. Nacque l’Eiar. La radio, di questo si tratta, entrò in molte case degli italiani e poi in quasi tutte le abitazioni delle grandi città e delle campagne. Mussolini stava costruendo un regime totalitario, soffocando ogni forma di dissenso e di opposizione, sviluppando un’informazione che rafforzasse il suo disegno di conquista totale del potere. La radio fu anche però, uno strumento di apertura alle notizie, di regime e non, che rompevano l’isolamento in cui vivevano in modo particolare i contadini. Nacque così la radio agricola, un apparecchio di medie dimensioni, prodotto per essere acquistato dai lavoratori della campagna. Si diffuse così anche la musica popolare, l’opera lirica e i concerti di musica classica. I notiziari erano quelli tipici prodotti da un giornalismo asservito a una dittatura, ma comunque sempre di notizie si trattava, che prima non circolavano. Erano molti gli analfabeti, e solo le elite e i ceti medi leggevano i giornali. Quindi la radio fu un grande strumento di promozione umana.

Dopo la caduta del fascismo e la seconda guerra mondiale, la radio, diventata Rai, ha accompagnato la vita dei lavoratori e degli studenti che spesso la sentono in sottofondo durante le loro attività. Firenze divenne una delle capitali della Radio italiana. Centinaia di commedie e drammi radiofonici, molti dei quali diretti da Umberto Benedetto, furono mandati in onda dalla sede fiorentina. Nei primi anni ’70 mi chiamò, di sua iniziativa, Carlo Bonetti, storico corrispondente della Rai da Parigi. Cercava dei giovani per avviarli al giornalismo radiofonico. Feci molti servizi, e lì conobbi una voce storica della Radio, Pier Francesco Listri.

Le voci della radio mi sono rimaste impresse. Quella di Niccolò Carosio, Alberto Giubilo, Enrico Ameri e Sandro Ciotti e del fiorentino Marcello Giannini. Anche oggi Firenze è una città della radio: ce ne sono molte, che seguono la Fiorentina e le vicende della città. Una a me cara è Controradio. E tra le sue voci, quella di Toni Topazio. Viva la radio.