Cento anni del liceo Leonardo Da Vinci. Un convegno a più voci aspettando il testo di Massini

Sarà l’occasione per guardarsi nello specchio del passato, ma anche per immaginare il proprio futuro il Convegno di domani al Teatro della Compagnia, via Cavour, per i primi cento anni del Liceo scientifico Leonardo Da Vinci, il primo ad essere aperto a Firenze nel 1924, anno della Riforma Gentile. La mattinata si aprirà alle 9,30 con i saluti del presidente della Regione Eugenio Giani e sarà dedicata al ruolo del Liceo nella Firenze del ’900: lavoro coordinato da Roberto Bianchi, docente di Storia all’Università di Firenze, ed introdotto da Annalisa Savino, dirigente scolastica del Da Vinci. Riservata a memorie e testimonianze la sessione pomeridiana (ore 14) con il docufilm “Un secolo di futuro” della regista ed ex studentessa del Da Vinci Irene Martini. Prossimo appuntamento per le celebrazioni del Centenario il 23 febbraio nella sede del Liceo con la conferenza-spettacolo “Di tempo in tempo, di tanto in tanto”, su adattamento di Stefano Massini (foto).