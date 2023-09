Cent’anni di solitudine Maratona letteraria

“Cent’anni di solitudine“ di Gabriel García Márquez. Una delle opere più significative della letteratura del Novecento è affidata alla Compagnia Lombardi-Tiezzi per una maratona letteraria di dodici appuntamenti, da oggi al 19 settembre, tutti i giorni ore 18.30.

Il palcoscenico sarà il Cortile dell’Accademia di Belle Arti in via Ricasoli 66, in continuità con la ricerca della Compagnia di luoghi non destinati alla rappresentazione teatrale.

Il progetto si avvale della presenza di tanti giovani provenienti dalle scuole di teatro del territorio: col narratore Sandro Lombardi ci saranno infatti giovani lettrici e lettori: Ginevra De Donato, Annaviola Fantini, François Meshreki, Nicola Morucci, Francesco Paci, Matilde Piroddi, Alessandro Pocek, Federico Serafini, Valentina Simoncini, Niccolò Tacchini, Francesco Tozzi, Laura Vincitorio, Matilde Zavagli, in collaborazione con la Scuola di teatro L’Imbarco, Laboratorio Nove - Scuola di teatro e arti della scena, Scuola di Teatro Intercity, il Lavoratorio, Laboratorio del FunaroTeatri di Pistoia.

Cent’anni di solitudine inaugurò in Italia la grande stagione della letteratura sudamericana, grazie all’intuito editoriale di Giangiacomo Feltrinelli.

Il romanzo racconta Macondo, città immaginaria della Colombia: un microcosmo sconvolto da catastrofi bibliche, devastato dalla follia degli uomini e scosso da mille piccoli drammi o gioie.

Si comincia oggi pomeriggio con Sandro Lombardi e Matilde Zavagli, domani Lombardi e François Meshreki, domenica Lombardi e Niccolò Tacchini.

L’appuntamento dedicato alla lettueratura del Sud America di Márquez, segue il successo delle 20 puntate su Guerra e pace e alla Russia di Tolstoj, all’Orto Botanico dello scorso anno.

Info www.lombarditiezzi.it

Olga Mugnaini