Cena sotto le stelle, a tavola per solidarietà

Fervono i preparativi per il nuovo appuntamento di Fiesoleinsieme, la tradizionale cena sotto le stelle organizzata dalla Pro Loco Fiesole in programma mercoledì 19 luglio. La serata, che quest’anno è alla settima edizione, torna in piazza Mino, con i tavoli che saranno imbanditi sulla terrazza davanti al Municipio. La cena è servita. I posti disponibili sono 150 . Ricco il menu, dall’antipasto al dolce a 45 euro a persona, "cifra che - spiega la presidente dalla Pro Loco di Fiesole, Roberta Luchi - ci consentirà di realizzare non solo le nostre attività come il carnevale o il festival Yoga, che tanto successo hanno riscontrato, ma anche un progetto nel sociale, che sarà precisato prossimamente". Il catering è infatti a cura dell’associazione "I menestrelli del gusto e della poesia" a cui andrà parte del ricavato. La serata promette buon cibo, animazione e per concludere un originale spettacolo finale dei Lux Arcana, il gruppo di artisti specializzati in "giocoleria luminosa". Prenotazioni in via Gramsci 24. Informazioni: [email protected]