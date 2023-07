Cena Solidale per Bambini Saharawi a Sesto, l'iniziativa dell'Unione Sportiva Zambra 2020

L’Unione Sportiva Zambra 2020, in collaborazione con Auser Nuova Zambra, organizza domani una cena al circolo Auser Nuova Zambra in via Pasolini una cena solidale con i bambini saharawi che, in questo periodo, sono ospiti del Comune di Sesto. L’iniziativa prenderà il via con l’incontro con i piccoli alle 19,30. Il costo della cena è di 15 euro a persona ma occorre prenotare. L’evento vuole essere l’inizio di una serie di attività per l’Unione Sportiva Zambra 2020, associazione che ha lo scopo principale di organizzare proposte ludico-sociali e sportive in grado di aggregare e dare nuovo slancio ad un quartiere particolarmente popoloso e variegato come quello della Zambra.