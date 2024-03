Cena per il Capodanno fiorentino. Tanti ospiti alla degustazione organizzata da Confesercenti

Tanti ospiti per la cena del Capodanno fiorentino con degustazione dei prodotti delle aziende viticole di eccellenza del territorio, promossa da Confesercenti Firenze in collaborazione con il Comune di Firenze e il ristorante “I Ghibellini“ a conclusione della manifestazione della Settimana del fiorentino con oltre 150 eventi che sono stati realizzati in città nell’ambito della cultura, del commercio, dell’artigianato e della somministrazione. All’evento hanno partecipato il vicesindaco Alessia Bettini, l’assessore al commercio Giovanni Bettarini, il consigliere comunale delegato alla tradizione Mirco Ruffilli e per Confesercenti il presidente metropolitano Claudio Bianchi e quello cittadino, Santino Cannamela.