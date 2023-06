Cena in strada di tutto il paese E via a due settimane di eventi per festeggiare San Pietro e Paolo

Bagno a Ripoli festeggia i Patroni Pietro e Paolo per una settimana, dal 25 giugno al 2 luglio, tra tradizione e novità. Torna la cena di comunità in strada: sarà il 29, giorno patronale, alle 20,30 su prenotazione al giardino dei Ponti e non più su via Roma. Sarà preceduta dalla santa messa con i ceri e poi dal "Primo trofeo al tramonto", gara podistica della Fondazione "Il Cuore si scioglie" e Unicoop. Entrambi gli eventi hanno finalità solidali: il ricavato della cena sarà diviso fra tre realtà del territorio, ossia "Un petalo per Margherita", "Gli amici del Cipo" e al piccolo Francesco; la gara sostiene invece il progetto "Casa Marta", struttura sanitaria per pazienti con patologie complesse e i loro genitori. Si parte questa domenica alle 21 con il concerto alla Pieve del coro "Vocal Ensemble" su musiche di Schubert. Lunedì alle 21 ancora musica, nello stesso luogo, con la Filarmonica "Luigi Cherubini", mentre il giorno successivo nel piazzale di fronte alla chiesa spazio alla Compagnia teatrale amatoriale fiorentina "Provando e riprovando". Il 28 giugno alle 21 sempre nel piazzale la Contrada Alfiere sfilerà con i suoi figuranti. E di nuovo teatro il 30 giugno con "Gli smemorati del Ruah". Sabato dalle 10 "Il mercatino del viandante", il cantastorie Beltrando, clown e truccabimbi e alle 11 Massimo Casprini accompagnerà in visita alla pieve. Domenica 2 luglio chiusura con l’Accademia musicale Grassina e i Capriccio Armonico.

Manuela Plastina