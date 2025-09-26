“Compagni di classe? Siamo una famiglia”. L’amicizia inossidabile degli ex alunni del Saffi dura da 60 anni

Firenze, 26 settembre 2025 – Un incontro casuale che diventa legame per la vita: conoscersi il primo giorno di scuola tra i banchi delle superiori e dare seguito a un’amicizia solida e preziosa lunga, ormai, 60 anni. E’ il grande traguardo conquistato dagli ex alunni dell’allora unica sezione di segreteria dell’Istituto Professionale Alberghiero Saffi. “Una famiglia Serenissima”, amano definirsi così, con tanto di bandiera evocativa.

"Compito non facile raccontare in poche parole l' evolvere di una normale relazione di vita di classe tra ragazzi di un istituto di scuola superiore, in qualcosa che si può più definire un rapporto di grande amicizia, trasformatosi poi in un profondo legame d’affetto”, racconta Franco, una sorta di rappresentante di classe in questo frangente.

“A prima vista potrebbe anche sembrare uno sviluppo normale, se non si protraesse da più di 60 anni! Per dare una spiegazione, occorre entrare un po’ nei particolari. L’istituto era l’Istituto Professionale Alberghiero Saffi, non la mega scuola di oggi, ma un piccolo istituto professionale, che riproduceva in miniatura un efficiente albergo di elevata categoria, dove noi oltre che studiare prestavamo servizio”, dettagli che parlano di quanto sia cambiata la scuola da allora.

"Frequentavamo l’unica sezione di segreteria, dove si studiavano e si apprendevano abbastanza bene quattro lingue straniere, tanta roba per quei tempi, quando non esistevano i licei linguistici. Questo ci “permetteva obbligatoriamente” di trasformare le nostre vacanze estive in un lungo stage, spesso all’estero: Inghilterra, Francia, Spagna, Svizzera, ecc. in grandi alberghi. Durante questi periodi, continuavamo a frequentare i compagni di classe che avevano scelto la nostra stessa destinazione, condividendo i viaggi, il lavoro, le nuove amicizie con la gente del posto, la vita di tutti i giorni 24 ore su 24”, esperienze che diventano ricordi indimenticabili.

"Penso – conclude Franco – che questa sia la spiegazione più logica del perché abbiamo continuato a frequentarci, nonostante le nostre strade nel tempo si siano separate, quasi fossimo i componenti di una famiglia. Una famiglia “Serenissima”, appellativo che la classe si porta dietro dagli anni di scuola, forse scherzoso, ma forse anche identificativo di certe qualità che l’hanno contraddistinta”.