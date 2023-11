Cena di beneficenza per Tommasino. Arriva la casa di accoglienza per le famiglie

Cena di beneficenza per Tommasino presso il Fuor d’acqua di Firenze. Ancora una volta il rinomato ristorante di pesce, in via Pisana, è stato protagonista al fianco della Fondazione Tommasino Bacciotti per sostenere il Progetto Accoglienza Famiglie che presto arriverà ad inaugurare la 26° Casa Tommasino. Tommaso è nato nel 1997 ed era affetto da una forma particolare e rara di tumore cerebrale, diagnosticato a soli nove mesi. Due anni dopo, il cancro si è ripresentato e ’Tommasino’ non ce l’ha fatta.

I suoi genitori mamma Barbara e babbo Paolo hanno deciso di convogliare le tante offerte di solidarietà arrivate dopo la perdita del figlio nella creazione di un fondo permanente intitolato a “Tommasino”, dedicato allo studio e alla cura di questi tumori e all’accoglienza delle famiglie con bambini colpiti da tali patologie. Una piacevole serata in compagnia di ospiti di eccezione come Eugenio Giani, Gianni De Magistris, Francesco Casini, Giancarlo Antognoni, Gianmatteo Mareggini, Dott. Silvio Zuccarini e la famiglia Sani di Stosa Cucine, insieme a tanti altri amici della Fondazione.

È stata l’occasione importante per parlare dei progetti che la Fondazione Tommasino Bacciotti porta avanti da 23 anni, con l’obiettivo di offrire assistenza alle famiglie con bambini in cura all’ospedale pediatrico Meyer e il reparto di riabilitazione pediatrica del Don Gnocchi di Firenze.

I genitori di Tommaso ringraziano Samuele Querci e Leonardo Cecchi, titolari del Ristorante Fuor d’acqua che ha ospitato questa cena di beneficenza, e tutti i partecipanti, per l’affetto e la grande generosità dimostrata nei confronti di Tommasino.

Grazie all’attività della fondazione, sempre attiva sul campo e al forte impegno di Barbara e Paolo Bacciotti, sono riusciti a portare a termine obiettivi molto significativi stando sempre vicini ai bambini malati e alle loro famiglie, sapendo purtroppo per esperienza diretta il percorso buio e difficile da affrontare. E’ per questo motivo che in ricordo di Tommaso desideriamo che questa fondazione sia un buon punto di partenza per offrire ai bambini affetti da questa patologia una possibilità in più, quella che il piccolo Tommaso, purtroppo, non ha avuto.