Scuola, studenti del Cellini-Tornabuoni ridanno vita alla biblioteca riordinando 400 volumi di moda

Firenze, 15 giugno 2013 – Si sono impegnati un intero anno scolastico, anche in orario extracurricolare, a rimettere a posto la biblioteca scolastica. Ed hanno perfino recuperato un preziosissimo libro. Sono 70 gli alunni dell’Iis Cellini-Tornabuoni, di due terze e di una seconda di moda, che durante l’anno scolastico da poco concluso hanno preso parte al progetto Fashion and Books che si è poi concluso con la realizzazione di un video ‘Una nuova vita’, per la regia di Valeria Russo, docente di italiano e storia dell’istituto e videomaker.

Tutto è nato da alcune domande: “Che cos’è per gli allievi una biblioteca scolastica? E qual è oggi il senso dell’apprendimento su carta stampata e non solo sul digitale?”. Intorno a questi temi si sono confrontati i ragazzi, che nel video parlano della “biblioteca come di un enorme cervello”, di un “luogo di libertà e di pace” in cui “trovare ispirazione e riscoprire libri dimenticati”.

A causa della pandemia, si sa, tutte le scuole hanno dovuto trovare nuovi spazi. È così che, come nel caso dell’Iis Cellini-Tornabuoni, la biblioteca è stata liberata dai libri, poi spostati in vari armadi. “Non sapevamo dove fossero finiti i volumi del nostro corso di studi - raccontano le studentesse -. È così che ci siamo messi a ricercarli; quando li abbiamo ritrovati tutti polverosi, trascurati e dimenticati ci è preso un senso di tristezza. Ci siamo dunque rimboccate le maniche e ci siamo messe al lavoro per ridare una seconda vita ai libri di moda della nostra scuola”.

Ecco che i ragazzi hanno riordinato ed inventariato 400 volumi. “Un lavoro lungo e faticoso, ma di grande soddisfazione”, raccontano le alcune della terza TMC che appaiono nel video. “Ci siamo accorti che, un volta liberati dalla polvera, i libri profumano”, dicono le ragazze. Nel video, ci sono anche gli interventi di Valentina Pagliai della Fondazione Robert K. Kennedy e di Marialisa Cornacchia, chief librarian del Polimoda.

Riordinando i volumi, ecco la grande sorpresa. “Abbiamo ritrovato i cinque volumi della Storia del costume in Italia di Rosita Levi Pisetzky - racconta la professoressa Russo -. Un lavoro titanico e pionieristico fatto dalla storica agli inizi degli anni Sessanta. Si tratta di un’opera quasi introvabile al giorno d’oggi, di grandissimo valore”. Era stata acquistata da Anna Nanni, costumista di Zeffirelli ed amatissima docente proprio al Tornabuoni. Nel video appare proprio l’articolo che la nostra collega Titti Giuliani Foti le dedicò nel gennaio del 2021, nel decennale della sua scomparsa.

Il video è stato proiettato durante il convegno nazionale sulle biblioteche scolastiche organizzato lo scorso maggio dall’Usr Toscana. “Sono responsabile da 15 anni del progetto ‘Cinema, adolescenti e diritti umani’ - racconta la docente -. Ogni anno realizziamo dei video che partecipano poi a dei concorsi. Siamo stati anche premiati più volte. Una grandissima soddisfazione”.

Ecco il link per vedere il video: https://youtu.be/EC66DCyYMzs