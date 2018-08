Firenze, 28 agosto 2018 - Torna a Firenze, per il 2018, la Celebrity Fight Night, la grande iniziativa benefica che raduna vip da ogni parte del mondo. Dopo l'edizione 2017 a Roma, si torna dunque nel capoluogo toscano, che già aveva ospitato l'evento. Appuntamento dal 4 all'8 settembre. Il 4 due Boeing con interni di super lusso partiranno da New York per atterrare a Pisa: a bordo tanti grandi nomi dello show business Usa.

Dal 5 all'8 si svolge la serie di iniziative, con tour dedicati e cene di gala. Padrone di casa Andrea Bocelli: il celebre cantautore è una delle colonne portanti del progetto di beneficenza. Gli ospiti da Pisa si sposteranno a Firenze e saranno tutti alloggiati al Four Season. La cena, della prima serata, sarà offerta da Vhernier e dalla maison orafa Piccini.

Il 6 i partecipanti si sposteranno dal capoluogo a Viareggio, e da qui, a bordo di alcuni yacht andranno in gita a Porto Venere: in questo caso la serata sarà sponsorizzata dalla creative factory di Gualtiero Vanelli. Il 7 il ritorno a Firenze per una serata nella rinascimentale Villa le Rose (dove sponsor sarà Ferragamo), e dove si terrà l'esibizione dei figli di Andrea Bocelli, Matteo e Amos, mentre il padre, protagonista del Celebrity, sarà impegnato a Verona nelle prove del grande show, evento centrale della kermesse, in programma la sera successiva.

All'Arena, l'8 (la serata sarà poi trasmessa successivamente su Rai 1) il tenore canterà arie famose e brani dal suo nuovo album. Tutti gli ospiti della Celebrity Fight Night saranno presenti nella città scaligera. Gran finale a Palazzo Pitti, per la cena di gala. Tra i presenti sicuri, Richard Gere. A Palazzo Pitti è prevista una nuova esibizione di Andrea Bocelli. Dopo la cena (offerta da Stefano Ricci e dall'Antico Setificio fiorentino) ci sarà un'asta di beneficenza.