Firenze, 5 settembre 2018 - Morgan Freeman e Richard Gere ma anche signore icone di eleganza e non solo per lo star system come come Catherine Deneuve, Carla Fracci: torna a Firenze la Celebrity Fight Night in Italy, uno dei più importanti eventi benefici mondiali promosso e voluto da Andrea Bocelli. E’ la quinta edizione di questa maratona charity che ha come beneficiarie la Andrea Bocelli Foundation e il Mohammad Ali Parkinson Center. Da oggi saranno cinque giorni in cui oltre 200 donatori filantropi del mondo, saranno coinvolti in un benefit trip, con la possibilità di vivere un’esperienza unica nei luoghi più iconici d’Italia.

Quest’anno l’evento si terrà tra Firenze e Verona, dove, all’Arena, l’8 settembre si svolgerà la serata culmine di questo viaggio nella solidarietà, La notte di Andrea Bocelli, un grande concerto presentato da Milly Carlucci, che sarà trasmesso su Rai Uno al quale parteciperanno oltre agli attori hollywoodiani, i più grandi nomi della lirica: il mezzosoprano Isabel Leonard, il soprano Aida Garifullina e il baritono Leo Nucci, Alberto Gazale, oltre a Carla Fracci e al ballerino Sergei Polunin, e ad oltre 400 artisti nei loro splendidi costumi, l’Orchestra e il Coro dell’Arena di Verona, e le grandiose masse areniane. E ancora, tra gli ospiti tra gli altri: Richard Gere, Morgan Freeman, David Foster, Michele Placido, Javier Zanetti, Valeria Golino, Bo Derek, Luisa Ranieri, Antonella Clerici, Filippo Magnini, Maria Grazia Cucinotta, John Corbett, Catherine Deneuve e Gina Lollobrigida.

Dunque oggi è la giornata del taglio del nastro: i donatori saranno al Giardino della Gherardesca, cioè al Four Seasons protagonisti di una cena esclusiva offerta da Vhernier e dalla maison orafa Fratelli Piccini. Il 6 settembre il programma si sposterà a Porto Venere, ma il 7 settembre ancora a Firenze per un’altra elegantissima cena a Villa le Rose, dimora rinascimentale di proprietà di Leonardo Ferragamo. La Celebrity Fight Night in Italy, chiuderà proprio a Firenze con un aperitivo a Palazzo Pucci a cui seguirà un elegante party a Palazzo Pitti e questa volta offerto da Stefano Ricci e dall’Antico Setificio Fiorentino: in programma anche un’asta benefica e la musica di David Foster.

Titti Giuliani Foti