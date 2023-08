Celebrazioni di Sant'Agostino a Firenze, 'Non c'è un allora'

In occasione delle celebrazioni per la festa di Sant’Agostino in Santo Spirito a Firenze, la Compagnia delle Seggiole e la Comunità Agostiniana di Firenze presentano la settima edizione di ‘ Non c’è un allora dove non esiste tempo’, letture drammatizzate dedicate all’opera di Sant’Agostino, un lavoro scritto da Riccardo Ventrella. L’appuntamento è lunedì 28 agosto alle ore 21. Nell’occasione dalle 20,30 sarà possibile visitare il percorso di Santo Spirito e il Crocifisso ligneo di Michelangelo, accompagnati da una guida turistica abilitata, Giulia Bacci Tirinnanzi.