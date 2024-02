Celebrazione della Giornata Internazionale della Guida Turistica a Firenze: Visite Gratuite alla Chiesa di Santa Trinita in Onore di Antonio Paolucci

Oggi il Centro Guide Turismo Firenze e Toscana celebra la Giornata internazionale della Guida turistica con visite gratuite alla Chiesa di Santa Trinita (orario visite: 11, 16 e 17, prenotazione 055288448 e 3401760288). Quest’anno, in ricordo di Antonio Paolucci, storico dell’arte recentemente scomparso, l’Associazione ha scelto di far scoprire le Cappelle Sassetti e Bartolini Salimbeni alle quali il professore era specialmente legato, come "omaggio alla didattica dei beni culturali, un compito delicato e importante affidato alle guide turistiche". All’interno della Chiesa di Santa Trinita si trovano opere di inestimabile valore tra cui la magnifica "Adorazione dei pastori" e il ciclo di affreschi di Domenico Ghirlandaio, all’interno della Cappella Sassetti, i dipinti di Lorenzo Monaco nella Cappella Bartolini-Salimbeni, e la splendida tavola con "L’Annunciazione".