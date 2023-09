Celebrando il 79° anniversario della Liberazione di Calenzano

Si concentrerà domani la maggior parte di iniziative per la celebrazione del 79esimo anniversario della Liberazione di Calenzano. Alle 18 ci sarà il corteo istituzionale per le vie del centro cittadino con partenza da piazza Vittorio Veneto e la deposizione delle corone ai monumenti ai caduti. Alle 20 in piazza Gramsci la 18esima edizione della Cena della Liberazione. Il ricavato sarà devoluto in parte al fondo "Riccardo Bordoni" per il sostegno alle famiglie con emergenze socio-sanitarie e in parte al Comitato di solidarietà per la ricostruzione in Emilia Romagna in seguito alle alluvioni. Sabato 9 alle 21 al Memoriale di Valibona lo spettacolo "Mi chiamavano tutti Jack" di Tommaso Parenti, a cura delle associazioni I Birboni e Metropolis Teatro. Infine, domenica 10 passeggiata per i cippi della Resistenza di Settimello, Sommaia e Baroncoli a cura di Sale in Zucca, Assieme, Anpi Calenzano.