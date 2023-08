Cedimento strada a Sesto, lavori di ripristino in corso

Traffico rallentato, ieri, per il cedimento di un piccolo tratto di strada, circa 60 centimetri di diametro, nel tratto di uscita della rotatoria fra via Berlinguer e va Pratese davanti al Parco della Resistenza. E’ successo alle 14,30 e subito è stata allertata la municipale che ha chiuso l’uscita della rotatoria verso Sesto. Le auto in arrivo da Calenzano sono state deviate su via Arrighetto da Settimello, quelle dirette a Calenzano hanno potuto percorrere regolarmente via Pratese e poi via Vittorio Emanuele. Sul posto sono iniziati i lavori di ripristino della parte che ha ceduto, proseguiti nel pomeriggio: il tratto rimarrà chiuso fino ad oggi e in giornata si valuterà se sia possibile o meno la riapertura. Resta da capire perché la strada abbia ceduto nel tratto interessato, nel recente passato, dalla realizzazione della nuova fognatura di Calenzano.