Cede crack alla stazione Arrestato un senegalese

I carabinieri della Stazione di Firenze Santa Maria Novella hanno arrestato giovedì sera un senegalese di 30 anni per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti: aveva 94 frammenti di crack e di un sasso di eroina per un peso complessivo di circa 20 grammi. Lo scorso 30 luglio era stato visto cedere una dose, ma in quella occasione era riuscito a fuggire.