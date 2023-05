C’è ’Mai più soli’ Il piano di aiuto

Figline e Incisa accolgono il progetto "Mai più soli" dell’associazione Gabriele Borgogni con l’Ordine degli Psicologi: il protocollo sottoscritto col Comune prevede di dare un supporto psicologico ai familiari delle vittime di incidenti stradali avvenuti nel territorio comunale, ma anche agli operatori della polizia municipale che si trovano a gestire situazioni ad alto impatto emotivo come gravi infortuni o morti sulle strade.

Inoltre verranno attivati interventi di gruppo per gli agenti coinvolti. L’idea è dell’associazione intitolata a Gabriele Borgogni, 19 enne ucciso durante un incidente stradale nel 2004. Già sperimentato con successo a Firenze e accolto anche dal Comune di Bagno a Ripoli, ora viene abbracciato dall’amministrazione di Figline Incisa. Con un bando pubblico saranno individuate le figure professionali a cui affidare il servizio: le candidature vanno inviate entro il 26 maggio.

"Il progetto nasce da una mancanza che anche io ho vissuto in prima persona – ricorda Valentina Borgogni, presidente dell’associazione e sorella di Gabriele -. È un servizio nato per aiutare le persone in un momento di grande solitudine e gli operatori in momenti di criticità". "Questa modalità di intervento – conferma il sindaco Giulia Mugnai – può aiutare in maniera adeguata chi si trovi coinvolto, a vario titolo, in una situazione dal forte impatto emotivo, grazie all’intervento di professionisti del settore".

"Come testimoniano anche recenti fatti di cronaca sul nostro territorio - spiega il comandante della municipale Alessandro Belardi –, anche i nostri agenti necessitano di un supporto dopo aver fronteggiato emergenze gravi e soccorso vittime di incidenti anche mortali. Parallelamente siamo impegnati nella prevenzione e nella promozione del tema della sicurezza stradale, con particolare attenzione alle scuole. I comportamenti dei singoli possono fare la differenza: da gennaio a oggi abbiamo multato 25 conducenti alla guida con telefono, sanzionato 60 persone per mancanza di revisione e elevato 58 sanzioni e altrettanti sequestri di veicoli privi della regolare copertura assicurativa".

Manuela Plastina