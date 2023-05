C’è l’expo nazionale canina a Tavarnuzze

Dopo tre anni di stop forzato, torna oggi in piazza a Tavarnuzze la 16ª esposizione nazionale canina. Possono iscriversi i cani di razza con o senza pedigree, poi premi particolari a quelli non di razza, a bouledogue francesi e pastori tedescchi, e ai cani residenti a Impruneta. In piazza punto ristoro a cura della Pro loco di Tavarnuzze. Il programma prevede dalle 8,30 l’apertura della segreteria per le iscrizioni, alle 10,30 l’inizio dei giudizi singoli, alle 15 spazio ai raggruppamenti fino al "Best in show". Info: 338.8484996