C’è la festa dei lettori Eventi e premi

Domani a Figline sarà festa dei lettori: la biblioteca Ficino premia gli utenti più assidui, coloro che trascorrono del sano tempo nella lettura. Oltre ai super-lettori, saranno premiati anche i super-studenti, i ragazzi che hanno frequentato più assiduamente gli scaffali nel corso del 2022 per studiare e crescere coi libri. Alle 17 riceveranno un premio offerto dalle biblioteche comunali in un pomeriggio aperto a tutti i lettori di Figline e Incisa. Saranno anche presentati i nuovi libri acquistati dalla biblioteca, da subito disponibili per il prestito. Il pomeriggio però inizia alle 15,30 con "Le nostre storie", le letture animate per i più piccoli a cura del personale insieme agli operatori della cooperativa "Le macchine celibi": daranno vita a personaggi e oggetti magici estratti da una "valigia piena di storie". L’attività è gratuita e pensata per bimbi tra i 6 e i 10 anni. Alle 18, lo scrittore fiorentino Daniele Pasquini presenta il suo romanzo "Un naufragio".

La biblioteca aprirà le porte per un nuovo appuntamento lunedì 3 aprile con alle 20 l’incontro con il gruppo di lettura e alle 21 il laboratorio per leggere in maniera espressiva ad alta voce a cura di Giancarlo Carboni, attore teatrale, voice coach e insegnante di dizione e pronuncia.

Ma.Pl.