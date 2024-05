C’è il Tour, eventi in giallo. Bici d’epoca alla Certosina

Un ricco cartellone di eventi aspettando la Grand depart del Tour de France in tutti i comuni toccati dal passaggio dei velocipedi, ma anche in altri della nostra provincia: è quello organizzato e finanziato dalla Città metropolitana in collaborazione con l’associazionismo, presentato ieri mattina dal consigliere delegato allo Sport Nicola Armentano: "Manifestazioni che vogliono raccontare oltre allo sport tante altre cose legate a esso, perché lo sport è raggiungimento di un traguardo di vita fatto di professionalità, sacrificio, rispetto di regole per arrivare a un sogno. Lo sport è anche molto di più: socialità, memoria, valore educativo incommensurabile. Nel cartellone abbiamo voluto mettere tutto questo, con eventi non solo sportivi ma anche culturali, teatrali, musicali che raccontano il ciclismo. Sono poi eventi che sensibilizzano alla tutela dell’ambiente, invitando all’uso della bicicletta piuttosto che inquinare. Il Tour de France – ha sottolineato inoltre il consigliere – è visto da miliardi di persone e ha un impatto economico grandissimo". Iniziative in attesa del giro di Francia si tengono sul nostro territorio fin da febbraio, ma molte altre seguiranno.

Le prossime in calendario domani, 18 maggio, in occasione di ’Vivi lo sport’, a Borgo San Lorenzo, una ciclopasseggiata per bimbi; mentre a Firenze (sia domani che domenica), la ciclostorica ’La Certosina’ al Galluzzo. Domenica dalle 10 alle 12 ci sarà anche un atteso spettacolo teatrale di Marcello Lazzerini, ’Bartali: il bene si fa ma non si dice’ dedicato al più noto ciclista fiorentino di tutti i tempi nella più grande e moderna cornice sportiva della città, il PalaWanny: uno storytelling a cura della Compagnia delle Seggiole. Il 21 ai Canottieri un documentario sulla storia del Tour dalla nascita del 1903 a oggi di Giancarlo del Balio, Marco Vichi e Massimo Cervelli: "Un filmato di un’ora e dieci in cui si racconta i 120 anni del tour attraverso immagini, giornali, cartoline e video dell’evento sportivo più seguito dopo olimpiadi e mondiali di calcio – ha spiegato del Balio – La storia ci mostra il passato, ma è attraverso il passato che si riesce a capire il presente e ad avere spunti sul futuro". Sempre il 21 negli istituti comprensivi di Pelago e Pontassieve, si terranno presentazioni di libri e laboratori a tema. Molte altre poi le iniziative nelle successive settimane di maggio e giugno: escursioni, concorsi, presentazioni, spettacoli, mostre, gare, proiezioni, commemorazioni e manifestazioni di ogni sorta; il calendario completo si trova su www.cittametropolitana.fi.it

Carlo Casini