C’è il ritorno in montagna dopo anni di fughe

Dopo qualche anno di calo, pur lieve, la popolazione del Mugello torna a crescere. Di poco, quindici residenti in più rispetto ai 63.188 di un anno fa. Ma è comunque uno stop al trend che di anno in anno aveva visto il segno meno nell’andamento demografico della vallata. L’andamento negativo in precedenza appannaggio dell’Alto Mugello, per il continuo spopolamento della montagna, poi il calo aveva interessato anche molti comuni del fondovalle. Quest’anno invece il saldo annuale è positivo. Anche se lo stop alla decrescita è "merito" soprattutto di Barberino di Mugello, che varca la soglia del 11 mila abitanti,11005 e conta 121 residenti in più dello scorso anno. Tra i Comuni che crescono ci sono anche Vicchio, + 24, raggiungendo così quota 8072 abitanti, Dicomano che cresce di 4 unità, 5472 gli abitanti al 31 dicembre 2022, e Marradi. Il segno positivo all’anagrafe di Marradi fa notizia: da molti anni infatti il paese dell’Alto Mugello vedeva diminuire la popolazione, scendendo sotto la soglia dei 3000 abitanti un paio di anni fa. Quest’anno invece mostra un inatteso più 19, che lo porta a quota 2918. Questi sono i Comuni con il numero dei residenti che cresce.

Gli altri calano tutti, e cala soprattutto Borgo San Lorenzo, che perde in un anno 114 abitanti, passando a 18310 iscritti in anagrafe. Cala, in misura minore, anche Scarperia e San Piero, meno 11, con la popolazione che si attesta a quota 12044, mentre in Alto Mugello se Palazzuolo sul Senio resta stabile, con un abitante in meno, 1117 in tutto, Firenzuola arretra sensibilmente perdendo 31 persone e fermandosi a 4415. La (lieve) emorragia di abitanti, in diversi comuni mugellani, è legata al saldo negativo tra decessi e nascite, non compensati più da un adeguato flusso migratorio. Prendiamo Firenzuola: in un anno il saldo tra immigrati ed emigrati è stato positivo, 19 in più. Ma ci sono stati 67 morti rispetto a 17 nascite soltanto.

Anche Borgo San Lorenzo quest’anno è calato per una forte differenza tra nati e morti. Nel 2022 a fronte di 130 bebè, sono decedute 240 persone. E gli immigrati, 616 sono stati leggermente sotto gli emigrati, 620. Risultato: un decremento di 114 unità. A Barberino invece ci hanno pensato gli immigrati a far crescere la popolazione: il saldo nati-morti è come ovunque negativo (meno 41), ma sono arrivati nuovi abitanti, 419, contro i 257 che se ne sono andati. Un contributo, parziale, lo hanno dato anche gli stranieri. A Barberino erano 1094, adesso sono 1144. Più significativo infine l’apporto degli stranieri, nella crescita di Vicchio: sono aumentati di 42 unità, e così l’incremento complessivo della popolazione è stato di 24.

Paolo Guidotti