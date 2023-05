C’è chi si diverte a fare danni Giochi devastati al Crocifisso

Atti vandalici ai danni di arredi urbani e giochi, a Signa. A darne notizia, la vicesindaco Marinella Fossi che ha commentato con rammarico, su Facebook: "Nella notte fra il 5 e il 6 maggio alcuni vandali hanno distrutto beni della collettività. La miserabile e incivile azione, purtroppo ultima di una serie, ha prodotto la rottura di un orcio presente in piazza della Stazione e il danneggiamento di un gioco per bambini ai giardini del Crocifisso. La nostra polizia municipale sta vagliando le telecamere per vedere se è possibile individuare i responsabili. In questo senso, si chiede a tutti i cittadini che abbiano informazioni utili di contattare il comando della Municipale. Si ricorda che sia gli arredi urbani, i giochi e tanto altro sono realizzati con i soldi di tutti i cittadini e la loro distruzione è un danno che viene fatto a tutti noi, distogliendo risorse che potrebbero essere investite in altre iniziative a favore della collettività". Non è la prima volta che a Signa si verificano atti vandalici, anche gravi, ai danni di arredi e beni pubblici. Negli anni passati sono stati dati alle fiamme alcuni giochi nella zona del Crocifisso ed è stata più volte vandalizzata la colonna di piazza Cavour. Ma episodi minori sono all’ordine del giorno.

Li.Cia.