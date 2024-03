C’è bisogno di una legge dello Stato

Rogari

Ancora la formulazione è generica. Dovremo vedere il testo della legge regionale che la giunta della Regione intende portare al Consiglio. Ma gli intenti sono lodevoli. La concertazione fra Comune e Regione per individuare aree di delimitazione degli affetti brevi di natura turistica può dare ulteriore sostegno a una politica di contingentamento che l’amministrazione comunale porta avanti da tempo. Vedremo quali sono i poteri e i limiti dell’intervento. Senza dubbio la disciplina turistica rientra nella competenza regionale, ma quando si va a incidere sull’uso economico della proprietà privata si entra in un’area di competenza ove i poteri delle amministrazioni regionali e comunali sono limitati.

Da tempo ormai su queste colonne ribadiamo che è necessaria una legge dello Stato che governi il fenomeno dei cosiddetti "affitti brevi" per gli effetti distorcenti che essi provocano sul mercato della casa. Questo poi per una città come Firenze, che potrebbe legittimamente aspirare a divenire città universitaria, non solo per la sua grande università pubblica, ma anche per il pullulare in città di sedi distaccate di università americane e non, è del tutto devastante. Gli studenti, soprattutto meridionali, che rifluivano a Firenze dove trovavano la prima università del nord, oltrepassata Roma, sono indotti a proseguire la strada verso Bologna o le università lombarde, nella ricerca di alloggi economicamente accessibili. Per non dire dei lavoratori che gravitano su Firenze, anche quelli di ambito turistico, e che non riescono a trovare alloggio a prezzi sostenibili con i salari correnti.

Si deve partire dal presupposto che l’attività turistica è un’industria a cielo aperto che è gestita da un numero limitato di soggetti economici, ma i cui effetti, soprattutto negativi, ricadono su tutti i cittadini. Non esiste altra industria che abbia effetti così capillari e diffusivi. Riguarda tutto: il destino dei centri storici piuttosto che l’accessibilità ai servizi; l’acquisto o l’affitto di un immobile piuttosto che l’acquisto di beni primari. E potremmo continuare. La mano pubblica, come tutela i cittadini dal danno che possono arrecare altre industrie, è tenuta a intervenire anche sui danni che provocati dall’industria turistica.