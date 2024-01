Cazzullo e Ovadia raccontano : "Il Duce Delinquente"

Il 25 gennaio (ore 21), al Teatro Corsini di Barberino di Mugello va in scena il recital "Il Duce delinquente". Si tratta di una storia a due voci: Aldo Cazzullo racconta, Moni Ovadia legge i testi del Duce e delle sue vittime, mentre Giovanna Famulari tesse la trama sonora a partire da musiche e canzoni d’epoca. La maggioranza degli italiani pensa che Mussolini fino al 1938 le abbia azzeccate quasi tutte, fino all’’errore’ dell’alleanza con Hitler, delle leggi razziali, della guerra. Lo spettacolo dimostra che non è così. "Prima del 1938, Mussolini aveva provocato la morte di Gobetti, Gramsci, Matteotti, Amendola, dei fratelli Rosselli e di don Minzoni. Aveva fatto morire in manicomio il figlio, e la donna che aveva amato. Aveva preso e mantenuto il potere nel sangue, perseguitando oppositori e omosessuali, imponendo un clima plumbeo e conformista. Aveva chiuso i libici in campo di concentramento, gasato gli abissini, bombardato gli spagnoli" spiega Cazzullo.