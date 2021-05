Firenze, 31 maggio 2021 - Uno è presidente del Consorzio Vino Chianti Classico, l’altro è presidente e amministratore delegato di GSK Vaccines. Giovanni Manetti e Rino Rappuoli sono i due toscani nominati il 31 maggio nuovi Cavalieri del Lavoro dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Classe 1963, Giovanni Manetti guida il Consorzio Vino Chianti Classico, diretto a tutelarne l’autenticità e a valorizzarne il marchio Gallo Nero, che contraddistingue le produzioni secondo disciplinare. Aderiscono al consorzio 515 produttori. Dal 1989 guida l’azienda di famiglia Fontodi, attiva nel settore vitivinicolo, oltre che nell’olivicoltura e nella zootecnia. Fin dal suo ingresso ne sviluppa le dimensioni e la produzione nel cuore del Chianti. Oggi l’azienda si estende su 200 ettari, di cui 92 destinati per il 95% alla coltivazione di Sangiovese. Produce annualmente circa 400.000 bottiglie, commercializzate in oltre 70 Paesi. L’azienda è biologicamente certificata e la vinificazione avviene in una cantina su livelli discendenti per il mantenimento dell’integrità delle uve. Occupa 35 dipendenti diretti.

Senese, nato nel 1952, Rino Rappuoli è invece presidente e amministratore delegato di GSK Vaccines, azienda del Gruppo Glaxo attiva in Italia nella ricerca, sviluppo e produzione di vaccini. Scienziato di fama internazionale, ha guidato lo sviluppo del vaccino contro il meningococco B e C e quello contro la pertosse. Prima del suo ingresso in GSK Vaccines ha ricoperto incarichi di responsabilità nel settore ricerca e sviluppo in diverse aziende farmaceutiche. GSK Vaccines, con un centro ricerca e sviluppo a Siena e un polo produttivo a Rosia (Si), occupa oltre 2.000 collaboratori. Nel 2019 ha prodotto circa 47 milioni di dosi di vaccino, distribuite in 54 Paesi. Attualmente, con Fondazione Toscana Life Sciences, Rappuoli è a capo della ricerca per lo sviluppo di anticorpi monoclonali per neutralizzare il Sars-CoV-2. Nel 2005 ha ricevuto la Medaglia d'oro al merito della sanità pubblica.

Istituita nel 1901, l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro compie quest'anno 120 anni. Viene conferita ogni anno in occasione della Festa della Repubblica a imprenditori italiani, che si sono distinti nei cinque settori dell’agricoltura, dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’attività creditizia e assicurativa.

La Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro riunisce tutti i Cavalieri del Lavoro, concorre con i suoi Gruppi Regionali alla segnalazione di candidature per il conferimento dell'Onorificenza dell'Ordine al “Merito del Lavoro”, ha il compito di illustrare le iniziative dei Cavalieri del Lavoro e di tenere alto il prestigio dell’Ordine.