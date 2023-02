Causa incidente Nell’auto droga e cartucce

Ha provocato un grave incidente stradale, ma quando le forze dell’ordine sono intervenute, lo hanno trovato in possesso di droga, materiale esplosivo e molti soldi. Un 62enne di Figline è stato così arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti. La polizia municipale era intervenuta nella mattina del 16 febbraio dopo essere stata contattata per un sinistro stradale. I vigili hanno accertato che era proprio il 62 enne ad avere la responsabilità dell’incidente e hanno controllato la vettura. Vi hanno trovato di tutto: due etti di hashish, alcuni bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi. Aveva inoltre oltre 2mila euro in contanti, ritenuti probabile provento di spaccio, ma anche cartucce e materiale esplodente.

Non è la prima volta che l’uomo finisce nei guai per droga: già nello scorso agosto fu trovato in possesso di oltre 1,3 chili tra hashish, cocaina e marijuana e di ben 40mila in contanti. Per questo motivo era già stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora. Ora la sua situazione si è aggravata ulteriormente: il gip di Firenze su richiesta della procura lo ha ristretto agli arresti domiciliari nella propria abitazione, in attesa del processo. L’ordinanza è stata eseguita dai carabinieri di Figline Valdarno.