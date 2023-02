Cattivi odori a Settimello, l’origine è un rebus

di Sandra Nistri

Risultano tutti inferiori ai limiti di legge i dati dei componenti chimici che emergono dalle varie fasi dei campionamenti effettuati nell’ambito dei cinque progetti di controllo sui cattivi odori lamentati dai residenti nella zona di Settimello, attivati a partire dal 2018. Dato positivo anche se per le maleodoranze non è stata individuata la fonte: "In seguito alle segnalazioni dei cittadini di Settimello – commenta l’assessore all’ambiente Irene Padovani – ci siamo attivati con progetti di vario tipo condotti da enti di ricerca e che hanno coinvolto anche i residenti, che ringraziamo per l’impegno. A oggi, dopo cinque progetti, possiamo concludere che i valori della qualità dell’aria, anche in concomitanza con le maleodoranze, risultano inferiori ai limiti di legge. L’intenzione del Comune è comunque di tenere alta l’attenzione e proseguire con un progetto sperimentale come l’ultimo messo in campo, con un drone dotato di sistemi di campionamento".

Il primo monitoraggio era stato avviato in collaborazione con Arpat nel 2018 e replicato l’anno successivo coinvolgendo un gruppo di residenti, i cosiddetti "nasi umani", disponibili ad annusare l’aria esterna a intervalli regolari e a segnalare eventuali cattivi odori. Da gennaio 2020 a marzo 2021, in convenzione con Arpat, era stata installata una centralina in via Baldanzese, per verificare la concentrazione degli inquinanti in atmosfera, cioè PM10, PM2,5 e NO2. Tre anni fa poi il Comune aveva sottoscritto un accordo di ricerca con il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università per effettuare un’analisi dettagliata sullo stato dell’aria, in particolare sulle polveri sottili PM10. E dal 2020 era stata avviata una collaborazione con uno studio di biologi per il biomonitoraggio lichenico di un’area che comprende anche Settimello. Il quinto progetto, sperimentale, è stato attivato nell’ambito di un accordo di ricerca con il Laboratorio per l’innovazione e l’applicazione della robotica nel monitoraggio degli ambienti naturali, di vita e di lavoro.

Lo studio ha coinvolto un gruppo di residenti volontari che ha ricevuto dei dispositivi di campionamento dell’atmosfera, dopo un incontro di formazione. Infine, a dicembre, è entrato in azione un drone, sviluppato ad hoc per campionamenti atmosferici e munito di entrambi i dispositivi di campionatura che sono stati consegnati ai cittadini.