Cattivi odori a Settimello, altre indagini

I risultati, almeno in fatto di rispetto dei limiti di legge, sono stati confortanti ma l’amministrazione proseguirà le indagini sui cattivi odori percepiti a Settimello, anche perché i progetti messi in campo finora non hanno accertato una causa univoca e certa delle maleodoranze. Lo ha detto in consiglio comunale l’assessore all’Ambiente Irene Padovani, rispondendo in merito a un’interrogazione del consigliere Fdl Americo D’Elia sulla qualità dell’aria e gli odori sgradevoli segnalati, fin dal 2018, dai residenti: "Abbiamo attivato, in collaborazione con enti di ricerca – ha spiegato – dei progetti che andassero a indagare anche sulla composizione dell’aria. E tutti i valori restano sotto i limiti di legge, dunque siamo tranquilli, nonostante questo non ci accontentiamo e vorremmo approfondire le origini di questi odori proseguendo con un progetto sperimentale di campionamento, utilizzando un drone".

I controlli messi in atto dal Comune finora si sono basati sulla presenza della centralina Arpat e l’installazione di una centralina in collaborazione con il Dipartimento di Fisica dell’Università di Firenze, focalizzata sullo studio della composizione chimica e delle sorgenti del particolato atmosferico, e sul biomonitoraggio eseguito con i licheni.

S.N.