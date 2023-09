Caterina Pulselli è presidente del Rotary

Rotary San Casciano Chianti fra passato, presente e futuro. Caterina Pulselli ha ricevuto il collare da Daniele Pratesi nel corso dell’evento del passaggio della campana che si è svolto presso il Golf Club dell’Ugolino. "Faremo tante cose insieme, coinvolgendo tutti i soci del nostro club - dichiara il neo presidente Pulselli -. Lavoreremo con spirito rotariano senza secondi fini, con l’obiettivo di una puntuale attività di supporto ad associazioni, istituzioni e realtà caritatevoli dei comuni del territorio. E’ questo il ruolo che contraddistingue il Rotary. La nostra missione come club è fare service e nel corso della mia annata cercherò di promuovere tante iniziative importanti a sostegno di chi ha bisogno, a favore dei giovani, dell’arte, della natura e della cultura". Erano presenti alla serata molti soci e alcune personalità del territorio, tra queste i sindaci Paolo Sottani (Greve in Chianti), Roberto Ciappi (San Casciano), Riccardo Lazzerini (Impruneta) e il consigliere regionale Massimiliano Pescini, insieme ad autorità rotariane.

In primo piano i numeri del 2022-2023 che con la guida del past president Daniele Pratesi, hanno raggiunto circa 30.000 euro di service sul territorio. "Per me è stata un’esperienza emozionante - fa presente Pratesi - Grandi traguardi come la piantumazione dei nuovi alberi per il Parco Policrosalus a San Casciano, il sostegno al restauro del Buongoverno di Ambrogio Lorenzetti, l’appoggio al progetto Villaggio della Speranza Onlus".

Francesco Querusti