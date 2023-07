Cataratta, tempi biblici L’Asl vara il piano per abbattere le attese Prenotazioni da agosto

Tempi biblici per le operazioni di cataratta, addio. Almeno sulla carta. Dal 1 agosto infatti ripartiranno le prenotazioni per la visita di valutazione pre-chirurgica cataratta rese critiche negli ultimi mesi per la domanda crescente dovuta in parte a richieste sommerse durante la pandemia. Una situazione denunciata anche dal nostro giornale che ha accolto lo sfogo di un paziente 80enne. L’uomo si era sentito rispondere che i tempi per la visita erano di circa due anni.

L’Asl Centro ora ha presto il toro per le corna rispondendo con un incremento dell’offerta in base a una rinnovata gestione delle liste di attesa. Grazie a una serie di azioni strategiche, l’alimentazione di una lista unica aziendale consentirà di inserire l’intervento di cataratta in un percorso uniforme di risposta agli utenti - anche in base alle disposizioni regionali - a prescindere dall’ambito territoriale e dalla modalità di accesso. "L’Asl – spiegano dall’azienda sanitaria – è impegnata da tempo in un lavoro di analisi, revisione e omogeneizzazione del percorso. I risultati di tale lavoro si potranno apprezzare quindi già dal 1 agosto mentre continuerà ad essere massimo l’impegno per portare a compimento la revisione".

Generalmente la prescrizione dell’intervento di cataratta, prevede l’esecuzione di un pacchetto di prestazioni che include oltre all’intervento, la visita pre chirurgica e quella specialistica post intervento. "Una volta completata la visita e ricevuta l’idoneità all’intervento – spiegano sempre dall’azienda sanitaria – il paziente è inserito nella lista chirurgica del singolo stabilimento ospedaliero, gestita nel rispetto della data di inserimento e della classe di priorità, come da normativa vigente. Il percorso si conclude con la visita post-operatoria di controllo".

In ambito fiorentino per esempio, attualmente l’attesa per la visita pre-chirurgica è prenotabile su agende caratterizzate da offerta a scorrimento annuale; la domanda di prestazioni negli ultimi mesi ha avuto un andamento crescente esponenziale probabilmente dovuto, come detto, alla riemersione di richieste sommerse a causa della lunga pandemia Covid 19. "Questo incremento di domanda può saturare l’offerta disponibile, rendendo difficile la prenotazione nei momenti in cui l’Azienda lavora con grande impegno all’incremento dell’offerta". L’Asl Centro tende a sottolineare dunque come le agende non siano assolutamente chiuse.

Il piano prevede che, una volta ricevuta la visita che certifica la necessità dell’erogazione dell’intervento, questo viene eseguito in tempi congrui (15-20 giorni). "Si ricorda anche – concludono – che l’intervento di cataratta, di solito, viene classificato come non urgente e di priorità C (tempo di attesa: 6 mesi come da normativa vigente). Le prenotazioni ripartono dal 1 agosto e la prima visita prechirurgica sarà dal 1 febbraio 2024".